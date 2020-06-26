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Врач по фото определил, что произошло с Собчак 

Вероника Полынина 19 минут назад
Пластический хирург оценил характер травмы носа, полученной Ксенией Собчак.
После публикации видео со сломанным носом поклонники Ксении Собчак заподозрили, что под «падением», приведшим к «перелому носу», телеведущая скрывает запланированную ринопластику.
Звездный хирург Тимур Нугаев в интервью «ПолитЭксперту» заверил, что Собчак действительно перенесла экстренную операцию после травмы носа.
«Можно увидеть также, что с одной стороны есть синяк. Но если выполняется такой этап ринопластики, как остеотомия (искусственный перелом кости), то синяк всегда с двух сторон. Когда синяк с одной стороны, это часто встречается именно после естественного перелома носа. Гематома появляется на той половине, которая была сильнее повреждена…», — сказал Нугаев.
Он также отметил, что у телеведущей отсутствуют тампоны в носу и нет специальных сплитов, которые всегда используют при ринопластике.
Собчак уехала в женский монастырь
Специалист также обратил внимание на больничный интерьер на заднем фоне. По его мнению, Собчак находится в государственной клинике в отделении челюстно-лицевой хирургии и лор-хирургии.
Как сообщал «Рамблер», накануне телеведущая Ксения Собчак сообщила, что сломала нос и была прооперирована. На видеозаписи, которую разместила телеведущая, она предстала с повязкой на переносице и растекшейся тушью, заявив, что находится в больнице.
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Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак
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