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Стали известны потери Софии Ротару из-за коронавируса 

Ирина Лебедева и ещё 12 31 минуту назад
Сергей Лавров, концертный директор певицы, рассказал о том, что звезда несет серьезные финансовые потери.
София Ротару находится в Киеве, и не может никуда выехать на гастроли. Границы страны остаются закрытыми.
Так, на днях пришлось отказаться от выгодного выступления в Новосибирске, хотя заказчик готов был оплатить и гонорах, и все дорожно-накладные расходы.
Обычно певица выступала на частных мероприятиях 2-3 раза в месяц. Стандартный гонорар составляет не менее ста тысяч евро за один концерт. Получается, что за три месяца карантина Ротару потеряла примерно 42 млн рублей.
«Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась пос цене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.
Как ранее писал «Рамблер», родственница эстрадной певицы Софии Ротару, Соня Кей сыграла свадьбу. Избранником девушки стал знаменитый на Украине хоккеист Олег Петров.
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Шоу-бизнес , Видео , Украина , Олег Петров , Сергей Лавров , София Ротару , РИА Новости , Киев , Новосибирск
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