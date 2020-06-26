8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.

Сегодня Пашаев рассказал, что некоторое время назад разговаривал с братом Захарова и предложил деньги, а тот счел сумму маленькой и потребовал 100-150 миллионов рублей.

Адвокат назвал эти деньги невероятными для судебной практики.

По его словам, суды никогда не выплачивали потерпевшим более 700 тысяч рублей в рамках подобных уголовных дел. Юрист допустил, что сумма может вырасти до 800 тысяч — миллиона рублей за счет резонанса вокруг дела.