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Семья погибшего требует от Ефремова невероятных денег 

Артём Кульша 1 час назад
Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, требует компенсацию в размере 100-150 миллионов рублей. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил «360».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
Сегодня Пашаев рассказал, что некоторое время назад разговаривал с братом Захарова и предложил деньги, а тот счел сумму маленькой и потребовал 100-150 миллионов рублей.
Адвокат назвал эти деньги невероятными для судебной практики.
По его словам, суды никогда не выплачивали потерпевшим более 700 тысяч рублей в рамках подобных уголовных дел. Юрист допустил, что сумма может вырасти до 800 тысяч — миллиона рублей за счет резонанса вокруг дела.
«Это край. Если они (члены семьи Захарова. — Прим. ред.) думают, что получат намного больше, они глубоко ошибаются. Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела», — добавил он.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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