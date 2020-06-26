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Алибасова забрали в психбольницу 

Артём Кульша 17 минут назад
Алибасов попал в психушку
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»
Музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
По его данным, некоторое время назад 73-летний Алибасов проходил лечение в одной из больниц Москвы, в том числе принимал ряд лекарств. Сегодня в ходе медицинского осмотра врачи сочли его состояние нестабильным на фоне принимаемых препаратов и приняли решение отправить продюсера в специализированную, психиатрическую, больницу.
Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», Алибасов перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком, выпил, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок, провел в больнице несколько дней и был выписан.
В апреле 2020-го его сын Бари Алибасов-младший заявил, что после отравления «Кротом» продюсер преодолел пик интеллекта и перестал говорить столь же складно без подготовки, как раньше. За несколько дней до того адвокат жены Алибасова-старшего актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что тот плохо себя чувствует и не выходит из дома.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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