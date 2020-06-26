Пелагия и Телегин делят имущество через суд 

Певица Пелагея была вынуждена подать на алименты, так как хоккеист Иван Телегин полностью устранился от участия в жизни их общей дочери. Пара также намерена поделить совместное имущество через суд, заявил изданию «СтарХит» юрист, составлявший мировое соглашение для супругов.

«Рамблер» писал, что ранее Пелагея подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. По данным СМИ, причиной расставания пары стала измена спортсмена.

По словам адвоката, изначально Телегин и Пелагея хотели разойтись мирно, однако хоккеист перестал участвовать в воспитании трехлетней дочери и оказывать хоть какую-то финансовую помощь.

«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался», — рассказал юрист.

Он также отметил, что «началом конца» стала ссора между супругами, возникшая из-за того, что Иван Телегин не поддержал жену, когда у нее умер близкий друг.

Возникли вопросы и по разделу имущества пары. Изначально предполагалось, что певице остается московская квартира, а Телегину — загородный дом. Однако квартира куплена Пелагеей на деньги мамы, а за особняк в Подмосковье выплачивалась ипотека из семейного бюджета.

«Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что оно чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости», — отметил юрист.

При этом источник в суде рассказал изданию, что Телегин настаивает на закрытом процессе.