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Раскрыты подробности состояния Ефремова после приступа 

Артём Кульша 42 минуты назад
Раскрыты подробности состояния Ефремова после приступа
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов очень сильно морально, физически и психологически мучается. Об этом его адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Пашаев рассказал, что прошедшей ночью Ефремов перенес сердечный приступ. Он назвал причиной этого нервное потрясение из-за ДТП, а также сообщил, что актер отказался обращаться за медицинской помощью, сославшись на нежелание чего-либо.
РИА Новости Пашаев рассказал, что недомогание Ефремова было похоже на сердечный приступ, если судить по симптомам, о которых ему рассказал сам актер.
«Видно, он очень сильно мучается и морально, и физически, и психологически», — отметил юрист.
Также он сообщил, что у Ефремова до сих пор не прошли травмы, которые он получил в результате аварии, проблемы с сердцем у него были и ранее, а накануне к тому же была годовщина смерти его матери актрисы Аллы Покровской.
8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Алла Покровская , РИА Новости
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