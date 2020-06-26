Шубская ответила на слухи о беременности

Супруга хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская опубликовала в Instagram архивное фото, которое было сделано ещё во время её беременности. Поклонники звёздного семейства тут жезаподозрили, что она опять в положении, но модель оперативно опровергла этот вариант.

Нашему младшему сыну ещё месяца нет! — ответила Шубская на комментарий пользователя, спросившего «Настя, опять?». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 25 Июн 2020 в 10:41 PDT

Как писал NEWS.ru, ранее Шубская похвасталась подарками на день рождения сына. Александр Овечкин подарил ей несколько корзин цветов за рождение Ильи, который появился на свет 27 мая 2020 года. Специально для презентов спортсмен подготовил большой стол, который сразу «завалили» букетами и игрушками. Старший сын Сергей родился в семье в 2018 году.