Она рассказала, что экс-супруг настаивает на общении с их общим сыном Элвисом, хотя сам заблокировал номер телефона Айзы.

"Бывший муж заблокировал мой номер, а теперь говорит, что не может связаться с сыном. Может, ты сначала меня разблокируешь? Или как я должна тебе сообщение отправить? Голубиной почтой? Раздражают меня такие папаши", — привели слова блогера на портале StarHit.ru.

Кроме того, супруги конфликтуют из-за общего бизнеса.

Айза Анохина и Дмитрий Анохин были женаты в течение пяти лет. Бьюти-блогеру приходилось жить на два дома, на Бали и в России, где находились её проекты. Как отмечала Айза Анохина, муж хотел остаться на островах, а она хотела жить в Москве, поэтому брак распался.

Бьюти-блогер также сообщала, что супруг не участвует в жизни ребёнка и не выплачивает алименты. Однако она сообщила, что расставание с рэпером Гуфом было гораздо сложнее.

Сейчас Айза Анохина состоит в отношениях с ведущим и певцом Олегом Майами. Слухи об их отношениях появились ещё в прошлом году. Однако Айза упорно это скрывала, уверяя, что не испытывает к Майами никаких чувств. Позже бьюти-блогер призналась, что её с Олегом связывает не только дружба, писал NEWS.ru ранее.