Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Айза Анохина рассказала о конфликте с бывшим мужем 

News.ru 39 минут назад
Бьюти-блогер Айза Анохина поделилась подробностями о конфликте с бывшим мужем Дмитрием Анохиным.
Она рассказала, что экс-супруг настаивает на общении с их общим сыном Элвисом, хотя сам заблокировал номер телефона Айзы.
"Бывший муж заблокировал мой номер, а теперь говорит, что не может связаться с сыном. Может, ты сначала меня разблокируешь? Или как я должна тебе сообщение отправить? Голубиной почтой? Раздражают меня такие папаши", — привели слова блогера на портале StarHit.ru.
Кроме того, супруги конфликтуют из-за общего бизнеса.
Айза Анохина и Дмитрий Анохин были женаты в течение пяти лет. Бьюти-блогеру приходилось жить на два дома, на Бали и в России, где находились её проекты. Как отмечала Айза Анохина, муж хотел остаться на островах, а она хотела жить в Москве, поэтому брак распался.
Бьюти-блогер также сообщала, что супруг не участвует в жизни ребёнка и не выплачивает алименты. Однако она сообщила, что расставание с рэпером Гуфом было гораздо сложнее.
Сейчас Айза Анохина состоит в отношениях с ведущим и певцом Олегом Майами. Слухи об их отношениях появились ещё в прошлом году. Однако Айза упорно это скрывала, уверяя, что не испытывает к Майами никаких чувств. Позже бьюти-блогер призналась, что её с Олегом связывает не только дружба, писал NEWS.ru ранее.
News.ru: последние новости
Поклонники Собчак не верят, что она сломала нос при неудачном падении Поклонники Собчак не верят, что она сломала нос при неудачном падении Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки Собчак высказалась о разводе Асмус и Харламова, и слухах о любовнице комика Собчак высказалась о разводе Асмус и Харламова, и слухах о любовнице комика
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение