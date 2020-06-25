«Я в больнице»: Собчак рассказала о сотрясении

Телеведущая Ксения Собчак сообщила подписчикам о переломе носа и сотрясении, в связи с чем ей была проведена операция. По словам журналистки, травмы она получила в результате неудачного падения.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение. По словам журналистки, ей уже была проведена операция — и благодаря добропорядочности врачей о случившемся никто не узнал до официального объявления.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться, — написала она. — Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно».

Собчак также выложила видео из больничной палаты, показав подписчикам, как выглядит после операции. «Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально, бывает, прорвемся», — добавила телеведущая.

Некоторые пользователи, впрочем, предположили, что на самом деле она провела себе пластическую операцию. Однако пластический хирург Андрей Ковынцев, комментируя данные мнения, заявил, что Собчак, скорее всего, сказала правду.

«Это маловероятно пластика, потому что после пластики немножко другие используются повязки. Здесь как марлей завязали, зафиксировали, выглядит странно. Теоретически возможно, что это сделали для сломанного носа, могли зафиксировать», — цитирует специалиста радио Sputnik.

При этом многие подписчики Собчак в комментариях к посту о переломе носа пожелали журналистке скорейшего выздоровления.

Незадолго до признания об операции телеведущая сообщила в своем Instagram о намерении подать в суд на немецкое издание Business Insider по факту клеветы.

«Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов, — подчеркнула Собчак. — Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой».

По словам журналистки, она не поддерживает «любой протест в любой стране», если тот связан с насилием. «Для меня главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность. И, да, мои взгляды — это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне».

Данное заявление Собчак сделала на фоне известия, что немецкий автоконцерн Audi AG расторгает с ней контракт о сотрудничестве. По словам представителя компании Вернера Нойхольда, это решение было принято в связи с пересмотром рекламной стратегии в России — и еще до ее резонансных высказываний в социальных сетях. При этом, как заверил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости», посты Собчак стали одной из причин, по которым было остановлено сотрудничество.