Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я в больнице»: Собчак рассказала о переломе носа и сотрясении 

Газета.Ru 4 часа назад
«Я в больнице»: Собчак рассказала о сотрясении
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак сообщила подписчикам о переломе носа и сотрясении, в связи с чем ей была проведена операция. По словам журналистки, травмы она получила в результате неудачного падения.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение. По словам журналистки, ей уже была проведена операция — и благодаря добропорядочности врачей о случившемся никто не узнал до официального объявления.
«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение, и надо подлечиться, — написала она. — Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно».
Собчак также выложила видео из больничной палаты, показав подписчикам, как выглядит после операции. «Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально, бывает, прорвемся», — добавила телеведущая.
Некоторые пользователи, впрочем, предположили, что на самом деле она провела себе пластическую операцию. Однако пластический хирург Андрей Ковынцев, комментируя данные мнения, заявил, что Собчак, скорее всего, сказала правду.
«Это маловероятно пластика, потому что после пластики немножко другие используются повязки. Здесь как марлей завязали, зафиксировали, выглядит странно. Теоретически возможно, что это сделали для сломанного носа, могли зафиксировать», — цитирует специалиста радио Sputnik.
При этом многие подписчики Собчак в комментариях к посту о переломе носа пожелали журналистке скорейшего выздоровления.
Незадолго до признания об операции телеведущая сообщила в своем Instagram о намерении подать в суд на немецкое издание Business Insider по факту клеветы.
«Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов, — подчеркнула Собчак. — Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой».
По словам журналистки, она не поддерживает «любой протест в любой стране», если тот связан с насилием. «Для меня главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность. И, да, мои взгляды — это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне».
Данное заявление Собчак сделала на фоне известия, что немецкий автоконцерн Audi AG расторгает с ней контракт о сотрудничестве. По словам представителя компании Вернера Нойхольда, это решение было принято в связи с пересмотром рекламной стратегии в России — и еще до ее резонансных высказываний в социальных сетях. При этом, как заверил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости», посты Собчак стали одной из причин, по которым было остановлено сотрудничество.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Газета.Ru: последние новости
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку Суд поставил точку в деле "Уральских пельменей" и Нетиевского Суд поставил точку в деле "Уральских пельменей" и Нетиевского
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , РИА Новости , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение