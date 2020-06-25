Нетиевский придумал замену «Уральским пельменям» 

Новые проекты комика Сергея Нетиевского могут стать столь же популярными, как «Уральские пельмени». Об этом он сам заявил изданию «Телепрограмма».

«Уральские пельмени», как сообщал «Рамблер», — творческое объединение и его одноименное юмористическое телешоу. Нетиевский — бывший участник и директор коллектива. Он перестал им быть в 2015 году. Сам комик объяснял уход тем, что перестал профессионально развиваться.

«Я всегда был трудоголиком и генератором новых идей», — заявил он сегодня.

Нетиевский рассказал, что в настоящее время занимается созданием и продвижением своих проектов на телевидении и в интернете, а то, станут ли они столь же популярными, как «Уральские пельмени», зависит от того, сойдутся ли много звезд и ресурсов.

«Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему свое время», — добавил он.