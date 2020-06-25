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Нетиевский придумал замену «Уральским пельменям» 

Артём Кульша 1 час назад
Нетиевский придумал замену «Уральским пельменям»
Фото: РИА Новости
Новые проекты комика Сергея Нетиевского могут стать столь же популярными, как «Уральские пельмени». Об этом он сам заявил изданию «Телепрограмма».
«Уральские пельмени», как сообщал «Рамблер», — творческое объединение и его одноименное юмористическое телешоу. Нетиевский — бывший участник и директор коллектива. Он перестал им быть в 2015 году. Сам комик объяснял уход тем, что перестал профессионально развиваться.
«Я всегда был трудоголиком и генератором новых идей», — заявил он сегодня.
Нетиевский рассказал, что в настоящее время занимается созданием и продвижением своих проектов на телевидении и в интернете, а то, станут ли они столь же популярными, как «Уральские пельмени», зависит от того, сойдутся ли много звезд и ресурсов.
«Пока ресурсы приходится тяжело вытаскивать из прошлого, но всему свое время», — добавил он.
Ранее нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов рассказывал, что Нетиевский не разделил с коллегами около 250 миллионов рублей за 2009-2015 годы, и они подали по этой причине несколько исков к нему.
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Шоу-бизнес , Евгений Орлов
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