Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Позднее стало известно, что актер был пьян, в его крови также были обнаружены следы наркотиков.

«Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша — очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает», — подчеркнул Машков.

Он назвал алкоголизм болезнью и «большой бедой» творческих людей.