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«Миша — очень настоящий и честный человек» 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
«Миша — очень настоящий и честный человек»
Фото: globallookpress.com
Режиссер Владимир Машков выразил уверенность, что актер Михаил Ефремов «невероятно глубоко» переживает то, что совершил ДТП со смертельным исходом. Его слова привело НТВ.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Позднее стало известно, что актер был пьян, в его крови также были обнаружены следы наркотиков.
«Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша — очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает», — подчеркнул Машков.
Он назвал алкоголизм болезнью и «большой бедой» творческих людей.
«Люди, занимающиеся творческой деятельностью, — эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены», — пояснил режиссер.
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Шоу-бизнес , Владимир Машков , Михаил Ефремов , НТВ
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