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Боня вызывалась помочь сломавшей нос Собчак 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Боня поиздевалась над сломавшей нос Собчак
Фото: РИА Новости
Виктория Боня пожалела Ксению Собчак, на которую обрушилось столько неприятностей за последние сутки — разрыв контракта с Audi и перелом носа. Звезда «Дома-2», отметила, что не держит зла на телеведущую за все их былые стычки, но все же дала понять, что считает произошедшее с «блондинкой в шоколаде» кармой.
Боня заявила, что готова помочь Собчак восстановить красоту лица и шеи, когда она выйдет из больницы, а заодно воспользовалась возможностью, чтобы прорекламировать свои онлайн-тренинги.
«Я узнала, что она (Собчак) лежит в больнице, сломала нос. Я ей желаю скорейшего выздоровления, буду за нее медитировать, посылать вибрации хорошие. Пусть пока лежит и целует потолок. Тоже хорошее упражнение, главное в этот момент не морщить лоб и дышать», — рассказал звезда «Дома-2».
Боня посетовала, что у телеведущей есть и другие проблемы — тяжи (жилы) на шее, хотя Ксении всего 38 лет. Но и в этом случае, утверждает Вика, упражнения, которые она практикует, обязательно помогут светской львице.
«Так как Собчак меня заблокировала в инстаграме, написать я ей не могу, напишите ей в личку, что я ее приглашают на свой вип-курс. За полторы недели эти тяжи можно убрать. Это я гарантирую», — заверила звезда «Дома-2».
Напомним, ранее Ксения Собчак записала видео из больницы, в котором рассказал, что неудачно упала и сломала нос. Телеведущей провели экстренную операцию и теперь она восстанавливается.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак
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