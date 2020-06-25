Боня поиздевалась над сломавшей нос Собчак

Виктория Боня пожалела Ксению Собчак , на которую обрушилось столько неприятностей за последние сутки — разрыв контракта с Audi и перелом носа. Звезда «Дома-2», отметила, что не держит зла на телеведущую за все их былые стычки, но все же дала понять, что считает произошедшее с «блондинкой в шоколаде» кармой.

Боня заявила, что готова помочь Собчак восстановить красоту лица и шеи, когда она выйдет из больницы, а заодно воспользовалась возможностью, чтобы прорекламировать свои онлайн-тренинги.

«Я узнала, что она (Собчак) лежит в больнице, сломала нос. Я ей желаю скорейшего выздоровления, буду за нее медитировать, посылать вибрации хорошие. Пусть пока лежит и целует потолок. Тоже хорошее упражнение, главное в этот момент не морщить лоб и дышать», — рассказал звезда «Дома-2».

Боня посетовала, что у телеведущей есть и другие проблемы — тяжи (жилы) на шее, хотя Ксении всего 38 лет. Но и в этом случае, утверждает Вика, упражнения, которые она практикует, обязательно помогут светской львице.

«Так как Собчак меня заблокировала в инстаграме, написать я ей не могу, напишите ей в личку, что я ее приглашают на свой вип-курс. За полторы недели эти тяжи можно убрать. Это я гарантирую», — заверила звезда «Дома-2». View this post on Instagram A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jun 25, 2020 at 7:19am PDT

Напомним, ранее Ксения Собчак записала видео из больницы, в котором рассказал, что неудачно упала и сломала нос. Телеведущей провели экстренную операцию и теперь она восстанавливается.