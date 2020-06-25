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Боня простила сломавшую нос Собчак 

Вероника Полынина и ещё 2 7 минут назад
Боня простила сломавшую нос Собчак
Фото: РИА Новости
Виктория Боня пожалела сломавшую нос Ксению Собчак и пригласила ее на свой онлайн-тренинг по омоложению.
Бывшая участница «Дома-2» заявила в Instagram, что простила своих «врагов и недругов», в том числе и Ксению Собчак, на которую в последние дни свалилось много неприятностей: сначала автопроизводитель Audi расторг контракт с телеведущей, а затем она угодила в больницу со сломанным носом.
«Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос. Но мы не будем говорить про карму, речь сейчас не об этом», — сыронизировала Боня.
Она обратила внимание, что у Ксении на шее проступают «тяжи» — жилы. Боня заявила, что готова убрать тяжи с помощью специальных упражнений за полторы недели и пригласила Собчак на свой онлайн-тренинг.
«Так как Собчак меня заблокировала в инстаграме, написать я ей не могу, напишите ей в личку, что я ее приглашаю на свой вип-курс», — заявила телеведущая.
Она также посоветовала Собчак во время нахождения в больнице «лежать и целовать потолок». По ее словам, это тоже хорошее упражнение для красивого овала лица, «главное, в этот момент не морщить лоб и дышать».
Как сообщал «Рамблер», ранее в четверг телеведущая Ксения Собчак сообщила, что сломала нос и была прооперирована. На видеозаписи, которую разместил телеканал, Собчак предстала с повязкой на переносице и растекшейся тушью, заявив, что находится в больнице.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак
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