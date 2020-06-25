«Раскаивается»: дочь Ефремова о состоянии отца

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения», — написала она.

19-летняя Анна Мария поблагодарила за сообщения в поддержку отца и отметила, что не верит в бога, но молитвы от подписчиков ему передает.

Девушка также заявила, что не будет комментировать случившееся с отцом, чтобы СМИ не «понадёргали неудачных формулировок для заголовков».

Ефремова осудила паблик ВК «Свободу Михаилу Ефремову» за фейковые сообщения о помощи ей в подготовке заявления на преследовавших ее журналистов.