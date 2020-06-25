«Раскаивается»: дочь Ефремова о состоянии отца

Анна Мария Ефремова рассказала в Instagram о состоянии своего отца, актера Михаила Ефремова, после устроенного им смертельного ДТП.
«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения», — написала она.
19-летняя Анна Мария поблагодарила за сообщения в поддержку отца и отметила, что не верит в бога, но молитвы от подписчиков ему передает.
Девушка также заявила, что не будет комментировать случившееся с отцом, чтобы СМИ не «понадёргали неудачных формулировок для заголовков».
Ефремова осудила паблик ВК «Свободу Михаилу Ефремову» за фейковые сообщения о помощи ей в подготовке заявления на преследовавших ее журналистов.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.