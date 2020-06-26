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Известный российский телеведущий развелся с женой после 23 лет брака 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Известный телеведущий развелся с женой после 23 лет брака
Фото: Instagram
Российский ведущий телешоу «Адская кухня» и «На ножах», шеф-повар Константин Ивлев официально развелся с женой. Как сообщает «Московский комсомолец», расторжение брака подтвердил Тимирязевский районный суд Москвы.
По данным издания, Мария Ивлева решила расстаться с супругом из-за измены: известный повар начал романтические отношения с журналисткой Валерией Куденковой. У пары остались двое общих детей: дочь Мария и сын Матвей. По решению суда с бывшей женой останется дочь, при этом Ивлев будет выплачивать алименты на ребенка.
Как сообщает радиостанция «Комсомольская правда», об измене ведущего кулинарных проектов стало известно весной после того, как шеф-повара заметили с любовницей. Ивлев был в браке с Марией почти 23 года. Супруга шеф-повара заявляла, что муж предпочел ей «эскортницу из Тамани», и отметила, что его поведение шокировало всю семью.
Константин Ивлев — российский шеф-повар и телеведущий. Вел рубрику на радио «Серебряный дождь», программы «Спросите повара», «Неделя еды», и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Известен большинству российских телезрителей, как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!»
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Шоу-бизнес , Константин Ивлев , Серебряный Дождь
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