Все новости на карте

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что неудачно упала и сломала нос. По ее словам, ей провели «сложнейшую операцию».

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!» — написала она в Instagram.

Она опубликовала видео из больницы сразу после операции, в котором говорит, что «все нормально».

Собчак не уточнила, как это произошло.

Журналист Максим Кононенко в своем Telegram подверг сомнению версию о падении.