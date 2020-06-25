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Собчак понадобилась операция после перелома носа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 45 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что неудачно упала и сломала нос. По ее словам, ей провели «сложнейшую операцию».
«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!» — написала она в Instagram.
Она опубликовала видео из больницы сразу после операции, в котором говорит, что «все нормально».
Собчак не уточнила, как это произошло.
Журналист Максим Кононенко в своем Telegram подверг сомнению версию о падении.
«Если человек упал так, что сломал нос — это значит, он упал плашмя лицом. И сломанным носом не ограничится. То есть или это вранье, или это пластическая операция, или новый муж Ксении ее *** (бьет)», — написал он.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Кононенко , Ксения Собчак
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