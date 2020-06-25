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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеозапись, пояснив, что сломала нос и была прооперирована. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, которую разместил телеканал, телезвезда предстала с повязкой на переносице и растекшейся тушью, заявив, что находится в больнице.

«Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся», — рассказала она.

Собчак неудачно упала и сломала нос, отмечает Baza.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не сливали и провели сложнейшую операцию!» — сообщила Собчак в Instagram.