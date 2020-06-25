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«Прорвемся »: Собчак сделали сложнейшую операцию 

Алиса Селезнёва и ещё 12 14 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеозапись, пояснив, что сломала нос и была прооперирована. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На видеозаписи, которую разместил телеканал, телезвезда предстала с повязкой на переносице и растекшейся тушью, заявив, что находится в больнице.
«Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся», — рассказала она.
Собчак неудачно упала и сломала нос, отмечает Baza.
«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не сливали и провели сложнейшую операцию!» — сообщила Собчак в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак 25 июня должна была приехать в Екатеринбург для съемок фильма, героями которого станут уральский схиигумен Сергий и православный активист Сергей Алиев.
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Алиев , Ксения Собчак
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