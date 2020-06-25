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Нет у меня леопардовых лосин”: Брухунова ответила критикам 

Артём Кульша 1 час назад
Нет у меня леопардовых лосин”: Брухунова ответила критикам
Фото: Instagram
Проплаченные боты критикуют стиль жены комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Об этом она сама заявила в своем инстаграме.
Вчера Брухунова опубликовала фотографию, на которой запечатлена на одной из улиц Москвы в белой клетчатой рубашке, черных широких штанах и белых кедах.
В подписи к снимку она заявила, что проплаченные боты активно вбрасывают в комментарии под любым ее постом светлые мысли о том, что она выглядит как бабушка, ей не подходит ни единая вещь из тех, что имеются в ее гардеробе, джинсы ее уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака.
«Ну нет у меня леопардовых лосин, простите!» — пошутила Брухунова.
Она выразила уверенность, что такая активность ботов нужна, чтобы средства массовой информации могли написать о том, что многие ее подписчики разочарованы ее стилем, и подобную ересь. Брухунова поблагодарила уважаемых экспертов за создание шумихи вокруг ее профиля в инстаграме и прибавку ей адекватных подписчиков.
31-летняя Брухунова, как сообщал «Рамблер», — помощница и директор 74-летнего Петросяна. В 2019-м они поженились.
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Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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