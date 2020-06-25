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Брухунова высмеяла сетевых «стилистов» 

WomanHit.ru 2 часа назад
Брухунова высмеяла сетевых «стилистов»
Фото: Instagram
Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, часто сталкивается с критикой в свой адрес. Девушка активно ведет социальные сети. В основном, она публикует фотографии и видео, где демонстрирует свои наряды и еду, также избранница юмориста периодически делится с фолловерами мнением о новинках кино.
«За период карантина я поняла две вещи. Первое — выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин — простите!). Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу. Эти «светлые мысли» активно вбрасываются в комментарии под любым постом (даже туда, где меня нет). Недавно «знатоки» договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пишет Брухунова в свежем посте на личной странице «Инстаграма».
«Каждый раз заходя на страничку «стилиста» меня ждет разочарование — там пусто: 0 публикаций, 0 подписок, 0 подписчиков. Не сразу удалось смекнуть для чего нужна такая активность ботов. То, что они проплачены я доподлинно знаю. Оказалось, что это делается дабы в СМИ написали нечто вроде: „… но многие подписчики Татьяны разочарованы…“ И прочую ересь в таком ключе», — продолжает девушка.
Резюмируя, она иронично поблагодарила таких «экспертов» за создание «шумихи» вокруг ее профиля.
«Это прибавляет мне адекватных подписчиков и радость общения с ними. Как сказал Станислав Ежи Лец: «Когда запахли фиалки, помет сказал: "Ну что ж, они работают на дешевом контрасте»», — отметила Татьяна.
Напомним, что Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре минувшего года. По некоторым данным, сейчас они живут в разных квартирах на одном этаже дома.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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