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Лолита добивается выселения бывшего мужа через суд 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Лолита потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Фото: РИА Новости
Певица Лолита обратилась в суд, чтобы аннулировать регистрацию бывшего мужа Дмитрия Иванова. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил адвокат артистки Сергей Жорин.
Как писал «Рамблер», ранее певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.
По словам адвоката 22 июня в суд поступил иск певицы, который носит чисто формальный характер:
«Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд», — рассказал Жорин.
Он также уточнил, что никаких исковых требований к Иванову певица не предъявляет.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов
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