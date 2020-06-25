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Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа 

РИА Новости 1 час назад
Лолита потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова, сообщает "Московский комсомолец".
Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.
"Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — отметил юрист.
Жорин подчеркнул, что артистка не предъявила экс-супругу никаких требований.
Иванов официально развелся с Лолитой в мае, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , Московский комсомолец
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