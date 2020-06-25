Лолита потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова , сообщает "Московский комсомолец".

Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.

"Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — отметил юрист.

Жорин подчеркнул, что артистка не предъявила экс-супругу никаких требований.

Иванов официально развелся с Лолитой в мае, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.