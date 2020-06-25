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Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус 

РИА Новости 2 часа назад
Маркони прокомментировал слова о разводе Харламова
Фото: предоставлено Russian Fashion Media Agency
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил в беседе с телеканалом "360", что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус "навсегда вместе".
Так он прокомментировал свое раннее высказывание о том, что артисты объявили о разводе в рамках его шоу. При этом Харламов позже опроверг сообщения о том, что его расставание с Асмус является частью розыгрыша. Юморист обвинил Маркони в попытке пиара за счет их семьи.
"Мы видим пару Харламова и Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300, и 400 лет, зная их доступ к современной медицине", — пошутил Маркони.
Шоумен добавил, что выпуск шоу Comment Out с участием пары появится в Сети в июле.
"Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует, и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах", — отметил он.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. По их словам, в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
Приходящие на передачу Comment Out звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные "наказания".
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Владимир Маркони
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