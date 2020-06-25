Маркони прокомментировал слова о разводе Харламова

Так он прокомментировал свое раннее высказывание о том, что артисты объявили о разводе в рамках его шоу. При этом Харламов позже опроверг сообщения о том, что его расставание с Асмус является частью розыгрыша. Юморист обвинил Маркони в попытке пиара за счет их семьи.

"Мы видим пару Харламова и Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300, и 400 лет, зная их доступ к современной медицине", — пошутил Маркони.

Шоумен добавил, что выпуск шоу Comment Out с участием пары появится в Сети в июле.

"Я надеюсь, что на ребят это никак не подействует, и их брак останется крепким, целым. Наш исконный брак, который совершается на небесах", — отметил он.

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. По их словам, в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".

Приходящие на передачу Comment Out звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные "наказания".