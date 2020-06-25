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Собчак высказалась о разводе Асмус и Харламова 

Артём Кульша 14 минут назад
Версия о том, что актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева является причиной развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова, нравится журналистке Ксении Собчак. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявила сама Собчак.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Асмус и Харламов объявили, что решили развестись. Некоторое время спустя Корнева пошутила в своих социальных сетях, что Харламов бросил жену, потому что во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, смотрел шоу «Уральские пельмени» и понял, что думает только о Ксюше.
Харламов сделал репост публикации юмористки и пошутил, что на самом деле во время карантина смотрел мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» и думал только об их капитане. Корнева ответила тем, что назвала Харламова и Асмус достойными людьми, которые остались такими и в столь непростой ситуации, как развод.
«А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась», — пошутила, в свою очередь, Собчак.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Корнева , Гарик Харламов , Ксения Собчак , Кристина Асмус
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