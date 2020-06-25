На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Асмус и Харламов объявили, что решили развестись. Некоторое время спустя Корнева пошутила в своих социальных сетях, что Харламов бросил жену, потому что во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, смотрел шоу «Уральские пельмени» и понял, что думает только о Ксюше.

Харламов сделал репост публикации юмористки и пошутил, что на самом деле во время карантина смотрел мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» и думал только об их капитане. Корнева ответила тем, что назвала Харламова и Асмус достойными людьми, которые остались такими и в столь непростой ситуации, как развод.