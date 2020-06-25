Чехова оголилась по просьбам мужчин 

Анфиса Чехова на своей странице в Инстаграме опубликовала фото в купальнике.

Ведущая призналась, что об этом ее настойчиво просили некие мужчины. Анфиса заявила, что самые частые послания, поступающие ей от мужчин в личные сообщения, касаются просьб выложить фотографию в купальнике.

"Заказ выполнен, мальчики", — написала звезда под снимком.

Она опубликовала фото, на котором предстала перед зрителями в ярком оранжевом купальнике. Для дам же она оставила описание курорта, в котором была сделана эта фотография. Комментаторы разделились на два лагеря — пока одни решили уточнить условия отдыха, вторые просто решили поделиться своим восхищением от фигуры Анфисы Чеховой.