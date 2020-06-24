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«Приколист»: Тарзан загримировался, поклонники хохочут 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
«Приколист»: Тарзан загримировался, поклонники хохочут
Фото: РИА Новости
Сергей Глушко решил удивить свои х поклонников.
Он выложил свою фотографию, практически неузнаваемую — в парике и гриме.
Перед пользователями сети предстал широкоплечий немолодой мужчина в спортивной кофте на голое тело, взлохмаченной прической и вислыми усами. Вишенкой на торте — на шее болтается свисток на тесемке.
«Ну, что… Поскакали?! Интрига», — подписал снимок актер.
Фолловеры приняли приглашение поупражняться в остроумии. Они соображали, какому персонажу мог бы подойти такой образ.
Большинство написали, что загримированный Тарзан похож на школьного физрука или же завхоза спортивной базы.
Но все сошлись во мнении, что получилось забавно.
«Физрук из школы», «Сергей Тарзанович Мускулев. Завхоз спорткультбазы», «Приколист», «На сцену!».
Как ранее писал «Рамблер», певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (более известный как Тарзан) потеряли бизнес из-за коронавируса.
Артистка посетовала: из-за пандемии ей пришлось закрыть свои салоны красоты, а супругу — фитнес-залы.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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