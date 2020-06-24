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Адвоката раскритиковали из-за фальшивого развода Асмус и Харламова 

Ирина Лебедева и ещё 13 16 минут назад
Адвоката раскритиковали из-за развода Асмус и Харламова
Фото: Instagram
Как только новость о том что развод Кристины Асмус и Гарика Харламова — всего лишь розыгрыш, облетела сеть, возмущенные поклонники стали ругать и героев истории, и тех, кто поддерживал этот обман.
Так, многие удивляются, для чего такую неблаговидную роль взялся играть известный адвокат Анатолий Кучерена.
Ведь юрист всерьез объяснял, что документы на развод поданы, что дело приостановлено из-за пандемии…Кому же еще верить, как не адвокату?
Ладно — артисты, они на всякое способны, но чтобы представитель правозащиты обманывал публику?, - пишет Экспресс Газета.
Как ранее сообщал «Рамблер», о разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram.
Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад.
В свою очередь Харламов также в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена
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