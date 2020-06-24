Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за аварию 

В свое время Михаил Ефремов , накопив денег, купил два дома в Юрмале . Прибалтика — его любимое место отдыха, тем более, что у актера астма, и он еще ребенком постоянно выезжал туда дышать целебным морским воздухом, - рассказывает "Комсомольская правда".

Конечно, приобрел Ефремов не супер-особняки, но неплохие домики в черте старого города, в 10 минутах ходьбы от центра, на немаленьком земельном участке. В свое время они стоили около 15-23 млн рублей.

Присматривают за ними их бывшие хозяева. Ефремов платит им зарплату за то, что они ухаживают за домами и садом, ведут хозяйство.

Теперь же, когда актеру предстоит провести немало лет в заключении, он решил продать одну из вилл.

Объявленная цена — 50 млн рублей, на эти деньги будет жить семья актера (у него трое несовершеннолетних детей), а также из них будет выплачена компенсация семье погибшего, которую назначит суд.

В целом, у Михаила Ефремова достаточно много недвижимого имущества.

По данным из открытых источников журналисты насчитали его почти на полмиллиарда рублей. Это и дома в Юрмале и коттедж в Подмосковье, и квартиры в столице.