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Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за аварию 

Ирина Лебедева 1 час назад
Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за аварию
Фото: РИА Новости
В свое время Михаил Ефремов, накопив денег, купил два дома в Юрмале. Прибалтика — его любимое место отдыха, тем более, что у актера астма, и он еще ребенком постоянно выезжал туда дышать целебным морским воздухом, - рассказывает "Комсомольская правда".
Конечно, приобрел Ефремов не супер-особняки, но неплохие домики в черте старого города, в 10 минутах ходьбы от центра, на немаленьком земельном участке. В свое время они стоили около 15-23 млн рублей.
Присматривают за ними их бывшие хозяева. Ефремов платит им зарплату за то, что они ухаживают за домами и садом, ведут хозяйство.
Теперь же, когда актеру предстоит провести немало лет в заключении, он решил продать одну из вилл.
Объявленная цена — 50 млн рублей, на эти деньги будет жить семья актера (у него трое несовершеннолетних детей), а также из них будет выплачена компенсация семье погибшего, которую назначит суд.
В целом, у Михаила Ефремова достаточно много недвижимого имущества.
По данным из открытых источников журналисты насчитали его почти на полмиллиарда рублей. Это и дома в Юрмале и коттедж в Подмосковье, и квартиры в столице.
Как сообщал «Рамблер», возможно, после открытия границ, его супруга вместе с детьми приедет в Юрмалу на отдых, а вот сам Ефремов, которому грозит до 12 лет тюрьмы, нескоро сможет увидеть море.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Комсомольская правда , Юрмала
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