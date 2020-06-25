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Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей» 

WomanHit.ru и ещё 7 1 час назад
Названа причина ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Фото: Instagram
В недавнем интервью бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский высказался об уходе из состава команды Юлии Михалковой.
«Юля не была учредителем, так как пришла в коллектив позднее, когда шоу стало популярным. Но она стала яркой звездой, и считаю, что ее последнее время недооценивали, в том числе и в деньгах. Остальные участники шоу получали в несколько раз больше, чем она. Особенно на повторах в сборниках старых выпусков шоу с ее участием. Но насколько деньги могли быть причиной ее ухода — это только Юля может сказать», — цитирует его портал Teleprogramma.pro.
Напомним, что девушка покинула проект около года назад. Ранее она сама признавалась, что хотела карьерного роста, и уверяла, что причина была вовсе не в деньгах, хотя определенную роль они, безусловно, сыграли. Сейчас Юлия успешно ведет детский КВН и готовится выпустить свою первую книгу. Отметим, что одной из версий ухода Михалковой некоторые считают ее безответную любовь к Дмитрию Брекоткину, что артистка недавно опровергла.
Известно, что Нетиевский возглавлял шоу «Уральские пельменей» с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. По версии занявшего его должность Евгения Орлова, Сергей украл крупную сумму, принадлежавшую всем участникам проекта. Сам же Нетиевский этот факт опровергает.
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Шоу-бизнес , Уральские пельмени , Человек года , Дмитрий Брекоткин , Юлия Михалкова , Сергей Нетиевский
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