Названа причина ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

«Юля не была учредителем, так как пришла в коллектив позднее, когда шоу стало популярным. Но она стала яркой звездой, и считаю, что ее последнее время недооценивали, в том числе и в деньгах. Остальные участники шоу получали в несколько раз больше, чем она. Особенно на повторах в сборниках старых выпусков шоу с ее участием. Но насколько деньги могли быть причиной ее ухода — это только Юля может сказать», — цитирует его портал Teleprogramma.pro.

Напомним, что девушка покинула проект около года назад. Ранее она сама признавалась, что хотела карьерного роста, и уверяла, что причина была вовсе не в деньгах, хотя определенную роль они, безусловно, сыграли. Сейчас Юлия успешно ведет детский КВН и готовится выпустить свою первую книгу. Отметим, что одной из версий ухода Михалковой некоторые считают ее безответную любовь к Дмитрию Брекоткину , что артистка недавно опровергла.

Известно, что Нетиевский возглавлял шоу «Уральские пельменей» с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. По версии занявшего его должность Евгения Орлова, Сергей украл крупную сумму, принадлежавшую всем участникам проекта. Сам же Нетиевский этот факт опровергает.