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«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин 

Ирина Лебедева и ещё 9 24 июня 2020
Неожиданную версию причины неуступчивости родственников погибшего в ДТП, устроенном нетрезвым Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова, выдвинул Андрей Разин.
Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова
Он считает что тут в дело замешана политика, и враги актера заплатили семье Захарова.
«Из очень достоверных источников мне стала известна приблизительная сумма, которую некие люди — недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку. Таким образом они расчищают от оппозиции политическую арену. Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова. Считаю, что это — кощунство и низость. Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму. Я считаю, что это — политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть», — написал он в инстаграме.
Возможность комментирования своего поста продюсер предусмотрительно ограничил.
Как ранее писал «Рамблер», по словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", при этом постоянно видел его в пьяном виде.
«Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой̆-то ужас у всех окружающих».
Комментарии 202
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Разин
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