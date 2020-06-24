«Нет возможности договориться»: Ефремов получит срок

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«Нет возможности договориться»: Ефремов будет отбывать срок 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверен, что закрытие уголовного дела с пьяным ДТП актера абсолютно невозможно, и его подзащитный отправится в места лишения свободы, — рассказывает Экспресс Газета.
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Конечно, как и любому защитнику, Пашаеву хотелось бы, чтобы его клиент вышел из зала суда свободным человеком.
Однако учитывая тяжесть преступления и отягчающие обстоятельства, в реальности это невозможно.
Конечно, все решит суд, но все же Пашаев надеется, что срок Ефремову будет назначен не максимальный — по закону по данной статье полагается от 5 до 12 лет лишения свободы.
По словам адвоката, в данной ситуации «нет возможности с кем-то договориться».
Сам же Ефремов готов нести заслуженное наказание, и даже о домашнем аресте хлопотал для него Пашаев — актер был готов ждать суда в СИЗО.
Как ранее писал «Рамблер», Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать в Институт скорой помощи имени Склифосовского, куда госпитализировали тещу его друга — народного артиста с Украины, имя которого он назвать отказался.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН
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