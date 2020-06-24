«Нет возможности договориться»: Ефремов получит срок

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверен, что закрытие уголовного дела с пьяным ДТП актера абсолютно невозможно, и его подзащитный отправится в места лишения свободы, — рассказывает Экспресс Газета.

Конечно, как и любому защитнику, Пашаеву хотелось бы, чтобы его клиент вышел из зала суда свободным человеком.

Однако учитывая тяжесть преступления и отягчающие обстоятельства, в реальности это невозможно.

Конечно, все решит суд, но все же Пашаев надеется, что срок Ефремову будет назначен не максимальный — по закону по данной статье полагается от 5 до 12 лет лишения свободы.

По словам адвоката, в данной ситуации «нет возможности с кем-то договориться».

Сам же Ефремов готов нести заслуженное наказание, и даже о домашнем аресте хлопотал для него Пашаев — актер был готов ждать суда в СИЗО