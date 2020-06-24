Накануне Нового 2013 года Константин Меладзе сделал сиротами двух маленьких детей

27 декабря 2012 года, 17.45 по киевскому времени. 32-й км трассы Киев — Обухов, около автобусной остановки «Пятихатки».

Продюсер и композитор Константин Меладзе на белом Lexus на неосвещенном пешеходном переходе насмерть сбил вышедшую из маршрутки 32-летнюю медсестру Анну Пищало. Женщину отбросило на 20 метров. Она скончалась на месте в десяти минутах ходьбы от дома.

Константину грозило восемь лет тюрьмы, но через семь месяцев… его признали невиновным. На решение прокуратуры повлияло то, что в крови продюсера не обнаружили алкоголь, он не скрылся, сам позвонил в скорую и вызвал полицию.

Через три недели после оглашения приговора Меладзе окончательно расстался с женой, которая за 19 лет брака родила ему троих детей. Константин переехал в Москву , где начал новую жизнь с Верой Брежневой

У Анны Пищало остались дочь и сын: на момент аварии Софии было пять лет, Даниилу — три. Меладзе оплатил похороны, пообещав содержать детей до их совершеннолетия. Женщину хоронили в день сороковин ее отца — он умер от рака легких.

— Наше горе не исправят никакие деньги, — говорят родственники Анны. — Но Константин делает все, что обещал.

Машина, убившая Анну

— Это удивительные люди, которые за все это время ни разу не осудили меня, — говорил продюсер в интервью журналу «ОК» спустя три года после трагедии. — Они все поняли, разобрались в ситуации, и тем самым, может быть, во многом помогли мне выстоять. И хотя я не вижусь с ними, они остаются для меня родными. И не бывает дня, когда бы я о них ни вспоминал. Каждое утро, просыпаясь, я молюсь за них, за их здоровье.

Похороны Пищало (в круге) оплатил Меладзе

26 января 2016 года у Меладзе тот злосчастный Lexus угнали.

— Найдется машина, я буду рад, не найдется — куплю новую. Это жизнь. Вообще-то у меня несколько авто, — комментировал происшествие продюсер, садясь в Porsche Cayenne GTS стоимостью 120 тыс. евро.

Комментарий специалиста

Марина Осипова, логопед Центра патологии речи:

— Мужчины более склонны к заиканию: зона Брока в левом полушарии развита хуже. При дурной наследственности лю-бой внезапный испуг может стать для мальчика фатальным. Представьте: перед лицом маленького Костика пролетел нож! От стресса нарушилось согласованное перераспределе-ние тонуса мыщц, участвующих в процессе речи. Естественно, что после той кровавой аварии, где по-гибла женщина, логоневроз у Меладзе только уси-лился. Это тоническое заикание будет сопрово-ждать композитора до конца дней.

Прикинь! Во время семейной ссоры в трехлетнего Костю кинули нож. По-сле этого он почти год не разговаривал. Потом стал заикаться. Тогда же защемило лицевой нерв, поэтому он часто моргает. После аварии эти недуги обострились.