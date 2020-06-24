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«Замашки из 90-х»: Тимати затравили за покупку тигренка 

Teleprogramma.pro и ещё 7 24 июня 2020
«Замашки из 90-х»: Тимати затравили за покупку тигренка
Фото: globallookpress.com
Рэпер — большой любитель кошек.
Известный музыкант, владелец лейбла Black Star рэпер Тимати — знатный любитель кошачьих. У него дома живет несколько четвероногих красавцев полудиких пород. Но звезда останавливаться на этом не стал и пошел намного дальше — теперь он завел настоящего тигра.
Об этом Тимати сообщил на своей странице в Instagram.
«Назвал его Рони», — подписал видео музыкант, на котором он держит тигренка на руках и нежно целует и обнимает пушистого дикого зверя.
Только вот многим подписчикам такая «игрушка» пришлась не по душе. Они стали обвинять звезду в неуместности подобного поведения и напомнили, что дикие звери должны жить в дикой природе, а никак не на коротком поводке дома.
«ДИЗ (дизлайк — прим. ред) однозначно. Я против того, чтоб с дикими животными игрались, как с домашними. Вроде в 2020 году живем, а замашки из 90-х», — написала одна из фолловеров, и ее комментарий поддержали почти три тысячи единомышленников. На что музыкант поспешил оправдаться: «Он живет на свободе, на территории больше любого зоопарка, это не домашнее животное, естественно, пока ему 2 месяца можно и потискать».
При этом музыкант не уточнил, где именно находится эта территория. Известно, что сам артист проживает со своей подругой Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром в квартире в центре Москвы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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