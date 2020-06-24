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Ургант пошутил по поводу маски из крокодиловой кожи у Кокорина 

RT на русском 40 минут назад
Ургант посмеялся над Кокориным
Фото: globallookpress.com
Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» пошутил над нападающим «Сочи» Александром Кокориным, опубликовавшим фото в маске из крокодиловой кожи.
«Кокорин — игрок футбольного клуба «Сочи», одного из самых сильных клубов нашей страны, судя по последнему матчу. Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Этот аксессуар обошёлся Александру в 30 тысяч рублей. Соответственно, мы делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — сказал Ургант.
Соведущий программы Виктор Хрусталёв в свою очередь отметил, что футболист меняет маски каждые два часа.
«Конечно! Он состоятельный человек. Я не понимаю, зачем нужно было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было просто к мокасинам приделать лямки и надеть… У Саши же есть мокасины из крокодиловой кожи? Думаю, что у него много всего из крокодиловой кожи. Представляешь, как приятно было футболистам молодёжного «Ростова», когда они увидели на лице у Кокорина своего любимого мультипликационного героя?» — произнёс Ургант.
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За пять матчей в новой команде Кокорин забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем Кокорина в команде.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Борис Ротенберг , Александр Кокорин , Зенит
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