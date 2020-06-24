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Молодая жена Петросяна потратила миллион на новый гардероб 

Ura.Ru и ещё 1 3 часа назад
Брухунова потратила миллион на модный образ
Фото: Instagram
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время карантина обновила свой гардероб. На ежедневные заказы в интернет-магазинах ушло не менее миллиона рублей.
Новые наряды Брухуновой оценил дизайнер Влад Торхов вместе с «Комсомольской правдой». Специалист подчеркнул, что новые наряды, которые супруга Петросяна выложила в Instagram, были приобретены ей в период самоизоляции и стоили не менее миллиона рублей. И это только одежда, не считая дорогих украшений и дополняющих образ аксессуаров.
Например, двухцветный тренч от Burberry, который также имеется и у Евгения Вагановича, стоит 125 тысяч рублей. Очки ретро-кошечки от Celine на сайте бутика продаются за 30 тысяч рублей. Дополняющая образ шляпка оценена экспертом в 22 тысячи рублей.
Кашемировый кардиган российского бренда Momo cashmere, как отмечает Торхов, супруга сатирика купила за 30 тысяч рублей. Еще дороже — 45 тысяч стоят балетки Rochas и в пределах 25 тысяч рублей оценены дизайнерские очки Ульяны Сергеенко.
Джинсовка Бухруновой, в которой она «выползла подышать во двор» после 50 дней карантина, экспертом оценена в 13 тысяч рублей и кепи от Dior за 60 тысяч.
«Образ игривой кошечки обошелся Брухуновой в приличную сумму. Лодочки от Yves Saint Laurent за 50 тысяч рублей, шляпка с ушками — 25 тысяч рублей и тренч с платком за 15 тысяч рублей», — подчеркнул специалист в области моды.
Кроме того. на супруге Петросяна были замечены «простенькие» балетки Prada за 40 тысяч рублей, лодочки от Yves Saint Laurent за 50 тысяч рублей, шерстяное пальто-рубашку от французского бренда Sandro за 50 тысяч рублей и так далее. Сам Петросян не отстает от молодой жены на своей странице в соцсети он выложил снимок с часами Alain Silberstein Krono Bauhaus ll за 1 миллион рублей. Ранее стало известно, что пара после заключения брака живет в разных квартирах.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Другое , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Ульяна Сергеенко , Комсомольская правда
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