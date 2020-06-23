«Не сложилась карьера модели»: Высоцкая о молодости

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Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram архивный снимок, отметив, что карьера модели у нее так и не сложилась.

По словам Высоцкой, черно-белый портрет был сделан в 1997 году.

«Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство, сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — написала артистка, поставив смайлик.

В комментариях к записи пользователи соцсети, в том числе и представители шоу-бизнеса, отметили, что Высоцкая отлично выглядит на фотографии.

«С семью килограммами или без них — Юлечка все равно красавица», — отметил композитор Игорь Крутой.

«Естественная красота!» — оценила фотографию певица Зара.