«Не сложилась карьера модели»: Высоцкая о молодости

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram архивный снимок, отметив, что карьера модели у нее так и не сложилась.
По словам Высоцкой, черно-белый портрет был сделан в 1997 году.
«Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство, сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — написала артистка, поставив смайлик.
В комментариях к записи пользователи соцсети, в том числе и представители шоу-бизнеса, отметили, что Высоцкая отлично выглядит на фотографии.
«С семью килограммами или без них — Юлечка все равно красавица», — отметил композитор Игорь Крутой.
«Естественная красота!» — оценила фотографию певица Зара.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Высоцкая — актриса, телеведущая и кулинар, замужем за кинорежиссером Андреем Кончаловским.