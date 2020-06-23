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«Не сложилась карьера модели»: Высоцкая вспомнила молодость 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Не сложилась карьера модели»: Высоцкая о молодости
Фото: РИА Новости
Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram архивный снимок, отметив, что карьера модели у нее так и не сложилась.
По словам Высоцкой, черно-белый портрет был сделан в 1997 году.
«Я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство, сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — написала артистка, поставив смайлик.
В комментариях к записи пользователи соцсети, в том числе и представители шоу-бизнеса, отметили, что Высоцкая отлично выглядит на фотографии.
«С семью килограммами или без них — Юлечка все равно красавица», — отметил композитор Игорь Крутой.
«Естественная красота!» — оценила фотографию певица Зара.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Высоцкая — актриса, телеведущая и кулинар, замужем за кинорежиссером Андреем Кончаловским.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
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