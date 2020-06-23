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Ургант предложил переименовать чешки и вьетнамки 

Мария Иванова 10 минут назад
Ургант предложил переименовать чешки и вьетнамки
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант предложил переименовать вьетнамки и чешки после отказа от названия «эскимо». Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
Как сообщал «Рамблер», ранее в американской компании Dreyer`s заявили о планах сменить название мороженого Eskimo Pie. В компании сочли слово «эскимо» уничижительным для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.
По мнению Урганта, необходимо «идти дальше».
«Нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку», — сказал он.
Также ведущий отметил, что стоит отказаться и от названия «толстовка», которое может задевать потомков писателя Льва Толстого.
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Шоу-бизнес , Лев Толстой , Иван Ургант
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