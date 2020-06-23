Ургант предложил переименовать чешки и вьетнамки 

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Телеведущий Иван Ургант предложил переименовать вьетнамки и чешки после отказа от названия «эскимо». Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube

Как сообщал «Рамблер», ранее в американской компании Dreyer`s заявили о планах сменить название мороженого Eskimo Pie. В компании сочли слово «эскимо» уничижительным для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.

По мнению Урганта, необходимо «идти дальше».

«Нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку», — сказал он.