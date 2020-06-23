Вовк рассказала о клинической смерти 

Телеведущая Ангелина Вовк в эфире программы «Судьба человека» рассказала о перенесенной клинической смерти, которая возникла из-за внематочной беременности. Тяжелые последствия, сказавшиеся на состоянии здоровья, не оставили шансов телезвезде на рождение ребенка.

Вовк оказалась в больнице, будучи замужем за диктором Геннадием Чертовым . Её госпитализировали прямо со съёмочной площадки «Голубого огонька» и доставили в клинику Склифосовского. Медики поставили телезвезде диагноз — внематочная беременность. Вовк припомнила, что хирург намеревался сделать надрез на ее животе без наркоза. По ее словам, она вынуждена была дать расписку о том, что в случае ее смерти врачи не понесут ответственность.

«За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти», — отметила телеведущая.

Вовк подчеркнула, что за время пребывания в реанимации похудела на 20 килограммов, поскольку ничего не ела. В клинике Склифосовского, уверяет телезвезда, она чуть не умерла, поскольку там вдобавок заболела воспалением легких. В результате при помощи подруги Валентины Леонтьевой ей удалось сменить больницу.

«В общей сложности я провела в больницах полгода. Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому», — отметила телеведущая.

Одним из самых ярких впечатлений, по ее словам, стала перенесенная клиническая смерть: после сильных мучений Вовк внезапно почувствовала себя очень хорошо.