«Откровенно стремная»: Айза о девушке бывшего мужа 

Телеведущая Айза Анохина в своем Instagram назвала «откровенно стремной» девушку бывшего мужа Дмитрия Анохина.
Телезвезда разместила в «сторис» видеообращение, в котором выразила свое возмущения тем, что ее сравнивают с девушкой бывшего мужа.
«Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая. Не то, что старуха «баба Луна»», — отметила она.
Айза Анохина подчеркнула, что не понимает, почему женщины так радуются, когда кто-то из них совершает ошибки, и призвала не писать ей гадости.
Как сообщал «Рамблер», Анохина несколько раз была замужнем. Первым ее мужем был рэпер Гуф. Вторым — Дмитрий Анохин, с которым они расстались в конце 2019 года. От обоих браков у Айзы растут сыновья.