«Откровенно стремная»: Айза о девушке бывшего мужа 

Телезвезда разместила в «сторис» видеообращение, в котором выразила свое возмущения тем, что ее сравнивают с девушкой бывшего мужа.

«Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая. Не то, что старуха «баба Луна»», — отметила она.

Айза Анохина подчеркнула, что не понимает, почему женщины так радуются, когда кто-то из них совершает ошибки, и призвала не писать ей гадости.