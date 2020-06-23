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Харламова послали на «Давай поженимся!» 

Павел Тиунов 55 минут назад
Харламова послали на «Давай поженимся!»
Фото: РИА Новости
Актрисе и журналистке Ларисе Гузеевой следует позвать комика Гарика Харламова на свое шоу «Давай поженимся!». Такое мнение, как сообщает «Телепрограмма», высказала одна из ее подписчиц.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Харламов и его жена актриса Кристина Асмус объявили в своих инстаграмах, что разводятся.
Три дня назад Гузеева в своем инстаграме прорекламировала американские матрасы ручной работы из премиальных натуральных материалов фотографией, на которой лежит на одном из таких.
«Как говаривала моя мамочка, мы с моей дочкой родились уставшими! Поэтому для нас жизненно необходим лучший в мире матрас, и мы его нашли! Важно не только заснуть в неге, но и проснуться бодрым! Я плохого не посоветую! #спитечтобыжить», — написала она в подписи к снимку.
В комментариях к нему пользователи социальной сети задались вопросом, откуда у россиян деньги на американские матрасы, назвали Гузееву токсичной, а ее ступни страшными. Вчера одна из пользовательниц спросила Гузееву, слышала ли та о разводе Асмус и Харламова и позовет ли она комика, который часто над ней подшучивает, к себе в «Давай поженимся!».
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева
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