Верховный суд России запретил компании бывшего директора творческого объединения «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского использовать произведения коллектива. Об этом нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил «СтарХиту»

Ранее, как сообщал «Рамблер», Орлов рассказывал, что Нетиевский не разделил с коллегами около 250 миллионов рублей за 2009-2015 годы, и они подали по этой причине несколько исков к нему. На данный момент Нетиевский выплатил около восьми миллионов рублей по решениям судов.

Позавчера Орлов рассказал, что Верховный суд России запретил компании Нетиевского «Фест Хенд Медиа» использовать произведения «Уральских пельменей».

«Процесс окончательно закрыт. Нетиевский окончательно проиграл», — подчеркнул директор коллектива.

Также он анонсировал новый виток судебного противостояния «Уральских пельменей» с Нетиевским — были обнаружены новые нарушения и будут поданы новые иски, в том числе к Нетиевскому как индивидуальному предпринимателю (ИП).