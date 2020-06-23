Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нетиевский окончательно проиграл» 

Артём Кульша 10 минут назад
«Нетиевский окончательно проиграл»
Фото: РИА Новости
Верховный суд России запретил компании бывшего директора творческого объединения «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского использовать произведения коллектива. Об этом нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил «СтарХиту».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Орлов рассказывал, что Нетиевский не разделил с коллегами около 250 миллионов рублей за 2009-2015 годы, и они подали по этой причине несколько исков к нему. На данный момент Нетиевский выплатил около восьми миллионов рублей по решениям судов.
Позавчера Орлов рассказал, что Верховный суд России запретил компании Нетиевского «Фест Хенд Медиа» использовать произведения «Уральских пельменей».
«Процесс окончательно закрыт. Нетиевский окончательно проиграл», — подчеркнул директор коллектива.
Также он анонсировал новый виток судебного противостояния «Уральских пельменей» с Нетиевским — были обнаружены новые нарушения и будут поданы новые иски, в том числе к Нетиевскому как индивидуальному предпринимателю (ИП).
«У него два юридических лица и ИП. Юридические лица проиграли все что можно. Очередь за его ИП», — добавил Орлов.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Орлов , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
РФ предупредили об «украинских граблях» в Белоруссии
РФ предупредили об «украинских граблях» в Белоруссии
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
03:08
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Происшествия Криминал
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
01:21
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение