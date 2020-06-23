Кузя из «Универа» высказался о разводе Асмус и Харламова 

Асмус и Харламов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2014-м завели дочь Анастасию, а вчера объявили в своих инстаграмах, что решили развестись.

Харламов написал, что они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу, а пандемия, фильм «Текст» или кто-то третий в их разводе не виноват. Асмус написала, что они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдумано и сформулировано около года назад, они разводятся без грязи и с большим уважением друг к другу.

«Не ради хайпа они делают это», — заявил вчера Гогунский.

По его словам, Асмус и Харламов поступают как два достойных человека — обдуманно, без скандалов, с уважением и благодарностью друг к другу за проведенное время.

Гогунский наиболее известен исполнением роли Кузи в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Также он играл в таких фильмах и сериалах, как «Грозовые ворота», «Бармен», «Держи удар, детка» и «Эс как доллар, точка, джи».