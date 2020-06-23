Домогаров пожаловался на травлю из-за Ефремова

Однако все попытки Домогарова выяснить отношения с поклонниками приводили к еще большему негативу и недопониманию с их стороны. Ранее артист заявил, что не выйдет на сцену, чтобы радовать таких зрителей, которые затравили Ефремова.

Некоторые поклонники не поняли слов Александра о богеме и русской культуре. Не став разбираться в тонкостях его посыла, многие просто обиделись, о чем прямо объявили актеру в комментариях. После этого Домогаров попытался объясниться и отметил, что он имел в виду только тех личностей, которые самостоятельно принялись судить Михаила Олеговича, а ведь на деле такая возможность есть только у суда.

Но этот пост также не избежал критики со стороны пользователей. Сегодня Александр назвал себя жертвой травли в недавней беседе с журналистами. Он также обвинил СМИ в «искажении» его слов, поэтому он не горит желанием давать интервью, а обращение прессы воспринимает как лицемерие.