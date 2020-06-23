Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась догола 

Павел Тиунов 38 минут назад
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Фото: Instagram
Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных снимков в поддержку обвиненной в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой.
Пост был опубликован 23 июня. На снимках Толоконникова полностью обнажена: на одно фото она обнимает дорожный конус, прикрывая рукой грудь, на другой — изображена сидящей на бордюре спиной к фотографу, на третьей — сидит, прислонившись к дереву.
В подписи к посту участница Pussy Riot подчеркнула, что фотосессию выложила в знак поддержки художницы Юлии Цветковой, которой за публикацию рисунков в стиле бодипозитив грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
«Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала Толоконникова.
9 июня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой было предъявлено обвинение в распространении порнографии. Поводом для уголовного преследования стали рисунки с изображением вагин. Аналитики полагают, что Цветкова навлекла на себя гнев правоохранительных органов из-за провокационного спектакля «Голубое и розовое».
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Комментарии 9
Шоу-бизнес , Общество , Надежда Толоконникова , Юлия Цветкова , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
«Никогда мы Россию не победим»
«Никогда мы Россию не победим»
Россия признала брак двух мужчин
Россия признала брак двух мужчин
Видео
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение