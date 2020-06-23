«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных снимков в поддержку обвиненной в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой.
Пост был опубликован 23 июня. На снимках Толоконникова полностью обнажена: на одно фото она обнимает дорожный конус, прикрывая рукой грудь, на другой — изображена сидящей на бордюре спиной к фотографу, на третьей — сидит, прислонившись к дереву.
В подписи к посту участница Pussy Riot подчеркнула, что фотосессию выложила в знак поддержки художницы Юлии Цветковой, которой за публикацию рисунков в стиле бодипозитив грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
«Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала Толоконникова.
9 июня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой было предъявлено обвинение в распространении порнографии. Поводом для уголовного преследования стали рисунки с изображением вагин. Аналитики полагают, что Цветкова навлекла на себя гнев правоохранительных органов из-за провокационного спектакля «Голубое и розовое».