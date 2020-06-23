«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась

Пост был опубликован 23 июня. На снимках Толоконникова полностью обнажена: на одно фото она обнимает дорожный конус, прикрывая рукой грудь, на другой — изображена сидящей на бордюре спиной к фотографу, на третьей — сидит, прислонившись к дереву.

В подписи к посту участница Pussy Riot подчеркнула, что фотосессию выложила в знак поддержки художницы Юлии Цветковой, которой за публикацию рисунков в стиле бодипозитив грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

«Феминистское искусство — не порнография. Женщины со всей России раздеваются в поддержку Юлии», — написала Толоконникова.