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Сябитова пригласила объявивших о разводе Асмус и Харламова помириться на «Давай поженимся!» 

Говорит Москва 33 минуты назад
Сябитова вмешалась в скандал Асмус и Харламова
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Сябитова пригласила объявивших о разводе Асмус и Харламова помириться на «Давай поженимся!». Резидент Comedy Club и актриса рассказали о расставании вчера.
«Сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаёмся друзьями», — написал у себя в Instagram Гарик Харламов.
Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что её навыков и умений Ларисы Гузеевой хватит, чтобы помочь людям преодолеть разлад в отношениях. Тем не менее, Сябитова подчеркнула, что намерения пары должны быть искренними.
«У нас программа настоящая, мы это уже доказали. Действительно, к нам люди приходят настоящие, у нас дети родились, и уже за сотню этих рождённых детей. Поэтому нам хайповать никакого смысла нет вообще, мы людям помогаем. Если намерения искренние, а это мы уж точно можем понять, поверьте мне, если намерения искренние, то welcome! Поможем, сделаем, профессионализма у нас достаточно. Если очередная не очень хорошая ситуация, мы быстро это вычисляем даже на уровне работы с редакторами. Мы рады всем, мы готовы помочь всем, но не хотим, чтобы программу люди использовали с точки зрения хайпа».
Сябитова пояснила, что для участия в телешоу необходимо пройти кастинг.
«Приглашение в программу — это всё-таки решение руководства по поводу этой истории, есть определённый кастинг, потому что к нам приходят обычные люди, звёзды тоже приходят. Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь. Единственное, моё личное мнение по этому поводу таково, что я в эту историю не верю. Уж очень она хайповая. Я считаю, что когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, это не делается так показушно».
Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы актрисы, сообщил, что бракоразводный процесс у пары начался полтора месяца назад. Асмус и Харламов поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Анатолий Кучерена , Радиостанция "Говорит Москва"
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