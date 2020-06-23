Сябитова вмешалась в скандал Асмус и Харламова

Все новости на карте

Сябитова пригласила объявивших о разводе Асмус и Харламова помириться на «Давай поженимся!». Резидент Comedy Club и актриса рассказали о расставании вчера.

«Сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаёмся друзьями», — написал у себя в Instagram Гарик Харламов.

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что её навыков и умений Ларисы Гузеевой хватит, чтобы помочь людям преодолеть разлад в отношениях. Тем не менее, Сябитова подчеркнула, что намерения пары должны быть искренними.

«У нас программа настоящая, мы это уже доказали. Действительно, к нам люди приходят настоящие, у нас дети родились, и уже за сотню этих рождённых детей. Поэтому нам хайповать никакого смысла нет вообще, мы людям помогаем. Если намерения искренние, а это мы уж точно можем понять, поверьте мне, если намерения искренние, то welcome! Поможем, сделаем, профессионализма у нас достаточно. Если очередная не очень хорошая ситуация, мы быстро это вычисляем даже на уровне работы с редакторами. Мы рады всем, мы готовы помочь всем, но не хотим, чтобы программу люди использовали с точки зрения хайпа».

Сябитова пояснила, что для участия в телешоу необходимо пройти кастинг.

«Приглашение в программу — это всё-таки решение руководства по поводу этой истории, есть определённый кастинг, потому что к нам приходят обычные люди, звёзды тоже приходят. Если они изъявят желание, я не вижу причины не помочь. Единственное, моё личное мнение по этому поводу таково, что я в эту историю не верю. Уж очень она хайповая. Я считаю, что когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, это не делается так показушно».