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Сябитова намерена вмешаться в развод Харламова и Асмус 

Павел Тиунов 5 минут назад
Ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» заявила, что может помочь разобраться в отношениях юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, которые заявили о разводе. При этом телесваха предположила, что размолвка звезд — «хайп».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Харламов на своей в Instagram заявил, что разводится с женой Кристиной Асмус. Комик отметил, что причиной размолвки не стала пандемия коронавируса или фильм «Текст».
«Такое бывает», — написал юморист, подчеркнув, что надеется сохранить с Асмус дружеские отношения.
Комментируя новость, ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова подчеркнула, что она и её соведущая Лариса Гузеева обладает достаточным профессионализмом, чтобы помочь звездной паре разобраться в отношениях и, как вариант, сохранить брак.
«Мы рады всем, мы готовы помочь всем, но не хотим, чтобы программу люди использовали с точки зрения хайпа», — отметила телесваха.
При этом Сябитова допустила, что развод Харламова и Асмус может быть очередным способом привлечь к себе внимание. Она заявила, что не верит в историю с расставанием, поскольку она очень «хайповая».
«Я считаю, что когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, это не делается так показушно», — резюмировала телеведущая.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Роза Сябитова , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , Радиостанция "Говорит Москва"
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