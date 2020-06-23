Ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» заявила, что может помочь разобраться в отношениях юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, которые заявили о разводе. При этом телесваха предположила, что размолвка звезд — «хайп».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Харламов на своей в Instagram заявил, что разводится с женой Кристиной Асмус. Комик отметил, что причиной размолвки не стала пандемия коронавируса или фильм «Текст».
«Такое бывает», — написал юморист, подчеркнув, что надеется сохранить с Асмус дружеские отношения.
Комментируя новость, ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова подчеркнула, что она и её соведущая Лариса Гузеева обладает достаточным профессионализмом, чтобы помочь звездной паре разобраться в отношениях и, как вариант, сохранить брак.
«Мы рады всем, мы готовы помочь всем, но не хотим, чтобы программу люди использовали с точки зрения хайпа», — отметила телесваха.
При этом Сябитова допустила, что развод Харламова и Асмус может быть очередным способом привлечь к себе внимание. Она заявила, что не верит в историю с расставанием, поскольку она очень «хайповая».
«Я считаю, что когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, это не делается так показушно», — резюмировала телеведущая.