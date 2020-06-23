Ранее, как сообщал «Рамблер», Харламов на своей в Instagram заявил, что разводится с женой Кристиной Асмус. Комик отметил, что причиной размолвки не стала пандемия коронавируса или фильм «Текст».

При этом Сябитова допустила, что развод Харламова и Асмус может быть очередным способом привлечь к себе внимание. Она заявила, что не верит в историю с расставанием, поскольку она очень «хайповая».