Раскрыты подробности развода Асмус и Харламова 

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Асмус и Харламов поженились, в 2014-м у них родилась дочь Анастасия, а вчера они объявили в своих инстаграмах, что решили развестись.

В тот же день знакомый Асмус заявил «Московскому комсомольцу», что его абсолютно не удивила новость о расставании актрисы и юмориста, так как между супругами уже давно произошла размолвка. Он выразил сомнение в том, что Асмус и Харламов станут публично отчитываться о сути размолвки между ними, потому что представители актрисы ограждают ее от общения с журналистами всеми силами.

«Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни», — добавил собеседник издания.

Вчера Асмус и Харламов написали в своих инстаграмах, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, фильм «Текст» или кто-то третий не виноваты в их разводе, они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдуманным и сформулировано около года назад, они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу.