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Раскрыты подробности развода Асмус и Харламова 

Артём Кульша 2 часа назад
Раскрыты подробности развода Асмус и Харламова
Фото: РИА Новости
Развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова вызван размолвкой, начавшейся давно. Об этом знакомый Асмус рассказал «Московскому комсомольцу».
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Асмус и Харламов поженились, в 2014-м у них родилась дочь Анастасия, а вчера они объявили в своих инстаграмах, что решили развестись.
В тот же день знакомый Асмус заявил «Московскому комсомольцу», что его абсолютно не удивила новость о расставании актрисы и юмориста, так как между супругами уже давно произошла размолвка. Он выразил сомнение в том, что Асмус и Харламов станут публично отчитываться о сути размолвки между ними, потому что представители актрисы ограждают ее от общения с журналистами всеми силами.
«Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни», — добавил собеседник издания.
Вчера Асмус и Харламов написали в своих инстаграмах, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, фильм «Текст» или кто-то третий не виноваты в их разводе, они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдуманным и сформулировано около года назад, они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Московский комсомолец
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