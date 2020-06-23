Канделаки рассказала о ссоре с Садальским

По словам телеведущей Тины Канделаки, причиной разрыва дружеских отношений с актером Стасом Садальским стало его поведение на похоронах отца телезвезды. Об этом она заявила в YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

Канделаки отметила, что больше не общается с Садальским, назвав его «вечным ребенком», который считает, что ему можно делать то, что нельзя другим.

«К сожалению, финальный конфликт с Садальским произошел на похоронах моего отца. Стас умеет, шутя, поприставать… «Хук-тук», ущипнуть, кольнуть, а тут папу хоронят. (…) Моя мама в горе, а ему весело. Он ее так типа подбадривал. Я ему говорю: «Стас, перестань. Зачем ты это делаешь?». После того как мы вышли из грузинской церкви, я с ним больше не виделась», — пояснила телеведущая.

Она подчеркнула, что не собирается отвечать Садальскому, так как хочет «сохранить в памяти того невероятного Стаса, который научил ее не бояться».

«Рамблер» писал, что ранее Садальского возмутили слова Канделаки о том, что та добилась всего сама. Он напомнил в соцсетях, что за успехом Канделаки на российском телевидении стоит множество людей, в том числе и ее муж, который оплачивал первые эфиры.