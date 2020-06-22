Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак снимет фильм про схиигумена Сергия 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Собчак снимет фильм про схиигумена Сергия
Фото: РИА Новости
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приедет в Екатеринбург для съемок фильма, героями которого
станут уральский схиигумен Сергий и православный активист Сергей Алиев. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции. 16 июня стало известно, что Сергий, вопреки запрету РПЦ продолжил проводить службы в Среднеуральском женском монастыре.
По данным издания, 19 июня в Екатеринбург приехал режиссер из команды Ксении Собчак, который побеседовал с активистом Алиевым, а также съездил в Среднеуральский женский монастырь и снял первые материалы для фильма. Сама Ксения Собчак намерена приехать в Екатеринбург 25 июня.
Эту информацию подтвердил «Ридусу» пресс-секретарь православного активиста Сергея Алиева Дмитрий Пономаренко.
«К нам уже приезжал режиссер фильма, он общался с Сергеем Алиевым, побывал в Среднеуральском женском монастыре. Ксению Анатольевну мы ждем 25-го числа», — пояснил Пономаренко.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Пономаренко , Сергей Алиев , Ксения Собчак , Наталья Поклонская , РПЦ , Госдума , Ридус , РИА Ura.ru , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-жена Зайцева рассказала о ДТП с Ефремовым
Экс-жена Зайцева рассказала о ДТП с Ефремовым
Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах
Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах
Суд не смог развести Джигана с Самойловой
Суд не смог развести Джигана с Самойловой
Древности Сирии Россия прикроет новой военной базой
Древности Сирии Россия прикроет новой военной базой
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение