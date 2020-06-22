Собчак снимет фильм про схиигумена Сергия 

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приедет в Екатеринбург для съемок фильма, героями которого
станут уральский схиигумен Сергий и православный активист Сергей Алиев. Об этом пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции. 16 июня стало известно, что Сергий, вопреки запрету РПЦ продолжил проводить службы в Среднеуральском женском монастыре.
По данным издания, 19 июня в Екатеринбург приехал режиссер из команды Ксении Собчак, который побеседовал с активистом Алиевым, а также съездил в Среднеуральский женский монастырь и снял первые материалы для фильма. Сама Ксения Собчак намерена приехать в Екатеринбург 25 июня.
Эту информацию подтвердил «Ридусу» пресс-секретарь православного активиста Сергея Алиева Дмитрий Пономаренко.
«К нам уже приезжал режиссер фильма, он общался с Сергеем Алиевым, побывал в Среднеуральском женском монастыре. Ксению Анатольевну мы ждем 25-го числа», — пояснил Пономаренко.