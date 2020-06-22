Собчак снимет фильм про схиигумена Сергия 

Как сообщал «Рамблер», бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской , схиигумен Сергий был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», предал анафеме чиновников и призывал людей не сидеть в самоизоляции. 16 июня стало известно, что Сергий, вопреки запрету РПЦ продолжил проводить службы в Среднеуральском женском монастыре.

По данным издания, 19 июня в Екатеринбург приехал режиссер из команды Ксении Собчак, который побеседовал с активистом Алиевым, а также съездил в Среднеуральский женский монастырь и снял первые материалы для фильма. Сама Ксения Собчак намерена приехать в Екатеринбург 25 июня.