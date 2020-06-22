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«У мужчин основная цель — поиметь вас» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Фото: Инстаграм
Бывшая жена полузащитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина Морозюк раскритиковала в Instagram современных девушек, дав ряд советов по построению отношений.
По словам Морозюк, ее пост полезен тем девушкам, которые «хотят построить правильные отношения и быть счастливыми».
«Мой опыт, наблюдательность, анализ и хорошее логическое мышление дали мне некие знания», — пояснила бывшая жена футболиста.
Она призвала подписчиц не вступать в интимные отношения сразу после знакомства и «не девальвировать свою валюту», так как «мужчины — хищники с животным инстинктом, основная цель которых — вас поиметь».
По мнению Морозюк, если цель достигнута, что мужчинам уже «не надо совершать поступки».
«Нет такого парнишки, который, увидев вас на улице, в клубе или в ресторане, посмотрит и скажет: «Ох, какая барышня, хочу на ней жениться». Нет. «Хочу ее отыметь» — да. И это абсолютно нормально. Потом дело за вами», — подчеркнула она.
«Рамблер» писал, что ранее жена футболиста Павла Погребняка Мария в своем Instagram высказала мнение, что после замужества девушки перестают следить за собой и только и делают, что упрекают мужей. Это заявление вызвало возмущение подписчиц.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Погребняк , Николай Морозюк
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