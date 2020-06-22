По словам Морозюк, ее пост полезен тем девушкам, которые «хотят построить правильные отношения и быть счастливыми».

«Мой опыт, наблюдательность, анализ и хорошее логическое мышление дали мне некие знания», — пояснила бывшая жена футболиста.

Она призвала подписчиц не вступать в интимные отношения сразу после знакомства и «не девальвировать свою валюту», так как «мужчины — хищники с животным инстинктом, основная цель которых — вас поиметь».

По мнению Морозюк, если цель достигнута, что мужчинам уже «не надо совершать поступки».

«Нет такого парнишки, который, увидев вас на улице, в клубе или в ресторане, посмотрит и скажет: «Ох, какая барышня, хочу на ней жениться». Нет. «Хочу ее отыметь» — да. И это абсолютно нормально. Потом дело за вами», — подчеркнула она.