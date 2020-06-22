Перенесшая болезнь Буланова набрала вес 

Певица Татьяна Буланова рассказала, что перенесла микроинсульт и набрала вес. Артистка появилась в программе «Привет, Андрей», выпуск опубликован на сайте russia.tv.

Недавно Буланова сделала МРТ, показавшую, что несколько лет назад у нее произошел микроинсульт, а весной 2020 года она попала в больницу в «предынсультном состоянии».

Однако на этот раз ничего серьезного не произошло, певица начала работать уже через несколько недель после выписки.

Буланова отметила, что за время пандемии она немного поправилась.

«Особенно из-за питания в больнице я располнела», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», 12 апреля Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что у 51-летней артистки поднялось давление, у нее заподозрили инсульт. К 24 апреля певицу выписали из больницы.